Expositie over oorlogsjaren in Museum Schokland na vier dagen gedwongen dicht: ‘Erg lastig voor ons’

De fototentoonstelling met een selectie van vijftig foto’s over Flevoland in de Tweede Wereldoorlog was vanaf zondag geopend in Museum Schokland. ,,De opening was al een hele tijd gepland. We hadden er geen zicht op of musea ook dicht zouden moeten”, vertelt Bas Visscher, marketingmedewerker van het museum op Schokland. ,,Maandag lazen we er voor het eerst iets over in de media. Alles is op dit moment erg onvoorspelbaar. We hadden het graag anders gezien en het is erg lastig voor ons, maar de veiligheid van bezoekers moet natuurlijk voorop staan.”