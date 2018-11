Extra afvalcontainers in Emmeloord

Een keer in de maand een pmd-inzameling vinden veel mensen te weinig. Daarom heeft Noordoostpolder er voor gekozen inwoners in staat te stellen het afval zelf weg te brengen. Omdat het volgens een woordvoerster van de gemeente moeilijk is in te schatten hoeveel mensen dit ook daadwerkelijk gaan doen, is gekozen voor een start met vier containers.