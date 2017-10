Extra toezicht na brandjes in Emmeloord

Twee auto's en vier containers zijn deze week uitgebrand. Een zorgelijke score. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen een auto aan de Saturnusstraat en een papiercontainer aan de Dardanellen in vlammen op. Er zijn nog steeds geen aanhoudingen verricht.

Irritatie

De politie vraagt getuigen zich te melden. Wat opvalt is dat de dader of daders roekelozer worden. Deze laatste twee brandjes vonden plaats op een niet bepaald afgelegen plek. Van paniek is geen sprake in Emmeloord. Hooguit is er irritatie over de zinloze daden. ,,Waarschijnlijk een groepje jongeren dat door de stad zwerft'', oppert Fokke Hoekstra van snackbar de Bikbar, vlakbij de plek waar de laatste auto uitbrandde. ,,Die gasten moet je doodzwijgen, hoe meer aandacht, hoe langer ze doorgaan.''