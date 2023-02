Familie Jelis zoekt ‘hun’ hondje Borre, die al een week spoorloos is

Familie Jelies, bekend van het televisieprogramma Een huis vol, is nog steeds op zoek naar hondje Borre. De familie vermoedt dat hij is meegenomen, gedumpt en nu kilometers verderop rondzwerft.

De familie Jelies uit Tollebeek is wanhopig op zoek naar hondje Borre. Deze wordt nu al ruim een week vermist. ‘We hopen zo erg dat hij gevonden wordt’, laat de familie op Instagram weten.

Ze vermoedt dat Borre is meegenomen door iemand die hem wil gebruiken als fokhond. Dat laatste zit er echter niet in. De hond is namelijk gecastreerd. De familie denkt dat Borre daarna door zijn kapers is losgelaten om van hem af te zijn en nu ergens rondzwerft.

100 kilometer verderop

Volgens de familie zijn er duidelijke aanwijzingen dat Borre ronddwaalt in de omgeving van Wieringerwerf, zo’n 100 kilometer verderop. Iedereen die kan helpen, is sindsdien volop in die buurt aan het zoeken.

De familie deed eerder al een oproepje aan drie automobilisten en een brommerrijder. Die reden op de dag van de verdwijning tussen zes en zeven uur ’s ochtends langs het boerenbedrijf in Tollebeek waar Borre sinds twee jaar verblijft. Zij zouden iets gezien kunnen hebben.

Die oproep leverde niets op. En ondertussen gaat het drukke gezinsleven in huize Jelies door. Waar ze allemaal vurig hopen dat hondje Borre zo snel mogelijk wordt gevonden. Ook al maakt hij niet meer dagelijks deel uit van de familie. ‘Op de boerderij kan hij zijn energie beter kwijt’, zo laat moeder Janneke op Instagram weten.

Duizenden steunbetuigingen

Maar alsnog doet het ze pijn dat Borre spoorloos is en dat de tijd dringt om hem te vinden. Aan steunbetuigingen ontbreekt het niet. Op sociale media leven duizenden mensen met ze mee. ‘Wat verschrikkelijk. Hoe zijn de kinderen eronder?’ en ‘Wat erg dat Borre weg is. Ik zou gebroken zijn als onze hond weg is. Hoop dat hij snel weer terug is.’

