Familie slachtoffer Sabir (24) vol vragen over dodelijke steekpartij Emmeloord

PvdA wil ophelde­ring over dodelijk steekinci­dent Emmeloord

14 mei De PvdA in de gemeente Noordoostpolder wil weten wat er is gedaan met signalen die er over de verdachte van de fatale steekpartij zijn binnengekomen. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen vrijdagmiddag stak een 36-jarige 'verwarde man' in Emmeloord een 24-jarige plaatsgenoot dood.