Familie van fruitverwerkingsbedrijf Marknesse zit niet bij de pakken neer na verwoestende brand

videoTerwijl de restanten van de loods van VS Apple Industries B.V. aan de Blokzijlerdwarsweg nog nasmeulen, zijn medewerkers van het familiebedrijf gisterochtend alweer druk in touw om een tijdelijke locatie voor het bedrijf te vinden. ,,We laten er best een traan om, maar je kan er niet bij blijven zitten’’, vertelt Caroline de Vente, dochter van de eigenaar. ,,Dat typeert onze familie ook wel denk ik.’’

Het is een komen en gaan van auto’s op de Blokzijlerdwarsweg, een ochtend na de brand in de loods van het fruitverwerkingsbedrijf. ,,Zijn er gewonden gevallen?’’ vraagt een voorbijganger vanuit de auto. ,,Ik woon een stuk verderop, wat een enorme rookwolken waren dat. Ik hoop voor het bedrijf dat ze weer iets kunnen opbouwen hier.’’

De schrik is groot als dinsdag aan het einde van de middag tegen 18.00 uur brand uitbreekt in de loods. ,,Er waren op dat moment nog vier medewerkers binnen. Die zijn gelukkig op tijd naar buiten gekomen, en alarmeerden samen met een buurman 112 ’’, vertelt De Vente. Of ze zelf ook nog een bluspoging gedaan hebben, weet ze niet.

Als de brandweer arriveert, slaan de vlammen aan alle kanten al uit het pand. Het is voor de toegesnelde hulpdiensten al snel duidelijk dat de loods zelf als verloren moet worden beschouwd. Een naastgelegen woning wordt dankzij de inzet van de brandweer gered.

De Vente: ,,Mijn jongste broer was er als eerste, toen ik het hoorde ben ik ook zo snel mogelijk gekomen. Maar wat doe je dan, je kunt zelf niet zoveel doen. Mijn oudste broer was op vakantie, die is vannacht nog vanuit Denemarken terug gereden. Ook mijn vader zat in het buitenland, ook hij is onderweg.’’

Volledig scherm Vanaf boven is goed zichtbaar hoe verwoestend de brand bij VS Apple Industries dinsdagavond is geweest. © Foto Freddy Schinkel

Nachtwerk

Hoewel het sein 'brand meester’ dinsdagavond al kon worden gegeven, zijn brandweermensen tot in de vroege woensdagochtend druk met blussen. ,,De brand was onder controle, maar er waren moeilijk bereikbare brandhaarden die we met behulp van een kraan hebben moeten blussen’’, vertelt Geertjan Veenstra, woordvoerder van de veiligheidsregio Flevoland. De brandweer rukte uit met korpsen uit Emmeloord, Marknesse, Nagele, Urk en Vollenhove. Veenstra: ,,Dat zijn dus al minstens dertig mensen. Rond 01.00 uur kwamen er verse manschappen. Met ondersteunend materieel, zijn er minstens zeventig brandweerlieden bezig geweest met de brand. Dan laat ik politiemensen en personeel van het waterschap dat bezig is geweest met de brand, buiten beschouwing.’’

Schouders eronder

,,Eigenlijk zijn we direct begonnen met de zoektocht naar een tijdelijke locatie en met het bereiken van onze klanten’’, legt De Vente uit. ,,Dat heeft nu de hoogste prioriteit.’’ Het bedrijf, waar tussen de twintig en dertig mensen in vaste dienst werken, verwerkt fruit voor met name industriële bakkerijen. ,,Dertig jaar geleden zijn we begonnen met appels, maar inmiddels verwerken we veel meer soorten fruit. Behalve de vaste medewerkers hebben we ook veel uitzendkrachten in dienst als het druk is.’’

Asbest

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. ,,Van brandstichting lijkt echter geen sprake’’, aldus woordvoerder Veenstra van de veiligheidsregio. Rondom de brandlocatie staan hekken met linten die waarschuwen voor asbest. Veenstra: ,,Er bleek in een bijgebouwtje een beetje asbest te zitten, maar dat is niet op de openbare weg terecht gekomen. Dat hebben metingen bevestigd. Onze adviseur Gevaarlijke Stoffen heeft daarnaast vastgesteld dat de brandresten die buiten het bedrijfsterrein zijn neergekomen, onschuldig materiaal betreft en geen asbest.’’