Fantastisch, die waardering voor Annechiens portret

,,Het is fantastisch dat men dit doek zo waardeert”, zegt Berthoo Lammers, wijzend op de drieënhalve ster die zijn portret van Annechien Steenhuis op dit moment krijgt. Slechts een kleine twintig van de ruim 1600 ingezonden doeken hebben zo’n hoge of hogere waardering. Emmeloorder Lammers is vooral bekend als voorman van de politieke partij ONS Noordoostpolder. En hij schreef enkele thrillers over het politieke klimaat in de Noordoostpolder met windmolens en de Poldertoren als gevoelige onderwerpen.

Meisje van Vermeer

Schilderen en tekenen doet Lammers al meer dan dertig jaar, met pastelpotlood en pastelkrijt, dat hij daarna met de vinger uitwrijft. Vooral portretten van mensen en dieren. Soms in opdracht, soms gewoon voor zichzelf. Zoals het portret van zijn dochter Esther als meisje van Vermeer. Vrienden pushten hem mee te doen aan de amateurcompetitie die parallel aan Project Rembrandt loopt. Daar komen tien winnaars uit die hun werk in de laatste uitzending van Project Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam mogen tonen. Die tien winnaars vormen ook de publieksjury, die naast de vakjury, bepaalt wie de winnaar is van Project Rembrandt.

Saskia

,,Er zitten hele mooie portretten van Annechien bij de inzendingen. Maar ik zeg ook: niet alles verdient eeuwige roem”, zegt Berthoo Lammers. Maandag hoort hij of hij bij de tien beste inzenders hoort. Lammers gebruikte het schilderij Saskia van Rembrandt zelf als bron voor zijn het opzetten van zijn portret. Drie dagen en drie halve nachten werkte hij aan het schilderij. ,,Is het geslaagd? Gezien de tijd die ik had, is het voor 95 procent geslaagd. Had ik meer tijd gehad, dat had ik het wat detaillistischer gedaan. Maar Rembrandt was ook niet altijd even detaillistisch. Het gaat er bij Rembrandt om waar hij het licht laat zien. Dat heb ik ook beoogd. Maar goed, met de vinger zo’n oog maken, die pupil goed krijgen, dat is best lastig. Schilderen is heel goed kijken, het is heel zorgvuldig kijken.”