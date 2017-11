Faworyt kan eindelijk Poolse delicatessen verkopen

Worstjes, brood, wortels, ketchup en een flesje limonade voor de kinderen. Barbara Pajak kan haar geluk niet op. Reikhalzend zag ze uit naar de Poolse supermarkt die vorig jaar november al open had moeten gaan. Deze week is het zover. Eindelijk, zegt ze. ,,Ik ben hier heel blij mee. Al die Poolse producten. En zo veel.''

De schappen van de pas geopende Faworyt aan de Lange Nering in Emmeloord liggen vol met producten van Poolse makelij. Koekjes, chocolade, bier, ingemaakte groenten, snacks en worstjes, maar ook toiletpapier en reinigingsproducten. In een koelvitrine ligt Kvrczak Galerecie, ofwel kip met groente. Naast Edamski, een oer-Hollandse kaas in een Poolse verpakking. Poolse merknamen voeren de boventoon, al zijn ook Milka-repen en Lays-chips te koop.

Delicatessen

Noem het alsjeblieft geen supermarkt, zegt bedrijfsleider Rekar Khosnaw. ,,Er is al genoeg gedoe geweest. Het is een delicatessenzaak.'' Een jaar geleden had Faworyt al open moeten zijn. De winkel was klaar voor gebruik, maar de benodigde vergunningen kwamen niet rond. Volgens de gemeente Noordoostpolder ging het om een supermarkt en daarvan had Emmeloord er al genoeg. Pas in tweede instantie kon Faworyt de gemeente overtuigen als delicatessenzaak.

Sinds begin deze week is de zaak open, bedrijfsleider Khosnaw kan zijn geluk niet op. ,,Ik ben hier zo blij mee.'' Zo'n 260 vierkante meter winkeloppervlak bevat de ruim opgezette zaak in het centrum van Emmeloord. Een winkel die vooral mikt op Poolse arbeidsmigranten waarvan er duizenden hun brood verdienen in de polder omgeving. ,,Maar iedereen is welkom hoor'', haast Khosnaw te zeggen. Wij hebben ook voor Nederlandse klanten lekkere dingen.''

Poolse zuurkool

In het boodschappenmandje van de Nederlandse Linda, haar achternaam wil ze niet in de krant, ligt een pakje bigos, een Poolse variant op zuurkool. ,,Veel lekkerder'', vindt ze. Poolse producten kent ze van Poolse collega's. Faworyt is veel groter dan de Poolse super aan de Zuiderkade in Emmeloord. Ze ziet veel waar ze 'blij van wordt'. Kluski bijvoorbeeld (deegballetjes). Snackworstjes, frambozenthee. En spaghettisaus, uit een Poolse fabriek.