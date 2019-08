Feestzalen vakantiepark gaan in vlammen op bij brand in Bant

Twee feestzalen en een schuur zijn vannacht in vlammen opgegaan bij het Vakantiepark Eigen Wijze aan het Schoterpad bij Bant. Daarbij is enige asbest vrijgekomen, maar volgens metingen van de brandweer ligt dat op 2 meter rond het uitgebrande complex. Dat gebied is dan ook afgezet. Niemand raakte gewond.