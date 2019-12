Felle brand in voormalig verzorgingshuis Emmeloord: Nablussen duurt nog uren

video | updateIn voormalig verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord heeft vanmorgen een felle brand gewoed. Brandweer Flevoland had het vuur snel onder controle. Drie personen zijn veilig uit het gebouw gekomen. Er werd aanvankelijk nog gezocht naar een vierde persoon, die mogelijk in het gebouw was achtergebleven. Dat bleek niet het geval. Na speurwerk door de politie werd de man elders gevonden.

Het pand bij de entree van Emmeloord staat al jaren leeg. Wel wordt het bewoond door anti-kraak. Volgens de brandweer zouden vier mensen van de anti-kraak-beweging op het moment van de brand in het pand aanwezig geweest zijn.

Zoektocht

,,Drie mensen zijn veilig uit het pand gekomen, maar er zou nog een vierde persoon zijn en die hebben we nog niet gevonden”, liet woordvoerder Nellie Ras namens de Veiligheidsregio Flevoland vanmorgen vroeg weten. ,,We zijn in zijn kamer wezen kijken, maar die was leeg. Het kan zijn dat hij het pand uitgevlucht is, maar misschien is hij ook nog wel ergens in het gebouw. Dat zijn we nu aan het uitzoeken”.

De eerste melding van de brand was om 5:24 uur. De brandweer drong het pand binnen om te voorkomen dat het vuur naar bovenliggende verdiepingen zou uitbreiden. Toen de brandweer in het pand kwam was er sprake van een flinke rookontwikkeling. Vanwege de bestrijding van het vuur zijn de omliggende straten, waar onder de Marknesserweg, afgesloten voor het verkeer.

‘ 90% zeker niemand binnen’

Om even voor 10 u. liet Nellie Ras weten dat ‘voor 90% zeker is’ dat er niemand meer binnen is. ,,We hebben overal gezocht en niemand gevonden. Maar zolang ik niet voor 100% zeker weet dat die persoon veilig is laat ik geen tweet uitgaan. Het kan zijn dat hij ergens buiten het pand is.”

Aan de hand van gegevens van de andere drie personen die in het pand waren is de politie ook op zoek gegaan naar de vierde persoon. ,,Volgens de drie was er in het weekend ook altijd een vierde man, maar dat bleek ditmaal niet het geval te zijn. De politie heeft hem elders gevonden met enig speurwerk, dus hij is veilig”. Het nablussen van de brand duurt volgens Ras nog wel enige uren. Over de oorzaak van de brand kan ze nog niks zeggen.