Felle brand verwoest woning in Ens

Het was voor 03.00 uur toen de brand ontstond. Volgens een omstander greep het vuur snel zich heen en sloeg al snel uit het dak. Met meerdere voertuigen uit Ens, Nagele en Kampen rukte de brandweer uit. Zij wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de buren. De schade is groot. Ook bij de buren is onder andere rook- en waterschade.

Emmeloord

Naast de hoekwoning in Ens ging ook afgelopen nacht een speeltoestel in de fik in Emmeloord. Een voorbijganger ontdekte dat het toestel op het schoolplein van Het Kompas in lichterlaaie stond. Volgens de politie is het zogeheten 'piratenschip' in brand gestoken.