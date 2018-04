Festival Wildeburg bij Kraggenburg groeit door en is weer uitverkocht

Razend populair, het hippe festival Wildeburg bij Kraggenburg. Alle 9000 kaarten voor de derde editie, van 13 tot en met 15 juli, zijn al uitverkocht - zonder dat het programma bekend is. Hiermee is het festival een stuk groter dan vorig jaar.

Wildeburg begon in 2016 voorzichtig met 3000 bezoekers, maar bleek een groot succes en groeide vorig jaar door naar 6000 mensen. Dit jaar maakt het festival weer een stap: meer kaarten, een podium erbij. ,,We willen niet met grote sprongen groeien, maar organisch'', zei Maurice van de Berkt van organisator Kultlab eerder al tegen deze krant. Hij noemt het succes van Wildeburg 'bizar'. ,,De Nederlandse festivalagenda is overvol en toch is er ruimte voor ons.''

Weggetjes

Wildeburg is het zusje van Into the Woods in Amersfoort, ook van Kultlab. Belangrijke ingrediënten zijn elektronische muziek, bands en theater. Grote kracht is dat er geen scheiding is tussen de camping en het festivalterrein, zegt Van de Berkt. ,,Het is een wirwar aan weggetjes, je kunt er op een leuke manier verdwalen. We willen de bezoekers verrassen. Vorig jaar hebben een badhuis met hottubs gebouwd, met een dj.''

Om stress te voorkomen bij de hongerige geïnteresseerden, zijn de weekendkaarten dit jaar verloot. Kwestie van aanmelden, alleen of per groep van maximaal 20 mensen, en dan maar afwachten of je tot de gelukkigen behoort. Een proces dat enkele weken duurde, zegt Van de Berkt. Beter dan de oude manier, vindt hij, waarbij je er meteen bij moet zijn als de verkoop begint. ,,Dat is veel spannender. Nu hebt je meer rust.'' Overigens komt er voor de zondag nog een aantal kaarten beschikbaar. Wanneer, dat maakt de organisatie later bekend. ,,Onze ervaring is dat een aantal weekendgasten op zondagmorgen al vertrekt. Op die dag is er dus nog ruimte.''

Wildeburg telt dit jaar 6 podia, maar er vinden op veel meer plekken optredens plaats, zegt Van de Berkt. Verspreid over 3 dagen zullen er meer dan 150 acts zijn.