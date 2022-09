Fietser in Emmeloord gewond door botsing met auto

Lars krijgt van alle kanten hulp aangeboden na verwoesten­de brand in Ens: ‘Het is triest, maar we moeten verder’

Ondernemer Lars Goossens uit Ens gaat snel weer aan de slag nadat een grote brand zijn bedrijf verwoestte. Hij heeft onderdak gevonden bij zijn ouders en hoopt woensdag of donderdag weer te kunnen beginnen. ,,Het is een voordeel dat ik in een dorp woon, ik krijg van veel kanten hulp aangeboden.’’

20 september