Fietsers gewond door eenzijdige ongelukken rondom Emmeloord

Jordi (18) uit Emmeloord vlogt over zijn werk bij rozenkwe­ker in Luttel­geest: ‘Meer jongeren in de kas’

Jordi Stroop (18) werkt al drie jaar bij kwekerij Bernhard in Luttelgeest. Nu Glastuinbouw Nederland hem in het kader van ‘Vlog uit de Kas’ heeft gevraagd op beeld te vertellen over zijn werk, gaat hij die uitdaging graag aan. Met de krapte op de arbeidsmarkt in het achterhoofd. ,,In de kas ontstaan mooie vriendschappen.”

11 augustus