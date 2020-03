Fietsster geschept door auto in Emmeloord: gewond naar ziekenhuis

Laatste stapavond bij Chez Marknesse: ‘Net als bij begrafenis wil iedereen nog een keer kijken’

29 februari Wie Chez in Marknesse zegt, zegt Louw Mulders (64). Eerst stond de horecaman vooral achter de bar, later fotografeerde hij bezoekers in zijn discotheek. Nog twee zaterdagavonden kunnen mensen in Chez gaan stappen. ,,Ik vind het vooral jammer voor de jongeren.”