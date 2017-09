Fiks tekort, maar centrumplan Emmeloord is stap verder

Zo'n 7 miljoen euro. Daar lijkt het tekort over de twee centrumplannen voor Emmeloord op uit te komen. Het goede nieuws: na jarenlang soebatten komt de uitvoering in zicht.

Het afschieten van het oorspronkelijke centrumplan voor Emmeloord in 2015, na het afhaken van ontwikkelaar Provast, levert de gemeente behalve een nare bijsmaak een forse schadepost op. Maar liefst 5,5 miljoen euro. Immers, Noordoostpolder heeft investeringen gedaan zonder grond te verkopen.

Gunstiger

Het nieuwe centrumplan, volop in ontwikkeling, valt gunstiger uit. Beter gezegd: minder slecht. De gemeente gaat uit van een tekort van 3 miljoen en blijft daarmee binnen de grens van 4 miljoen die de raad heeft getrokken. ,,Maar we verwachten nog een deel terug te verdienen via de grondexploitatie'', zegt projectleider Norman van der Ende. En daarom denkt de gemeente dat er, nadat de rekening van beide plannen is opgeteld, uiteindelijk een tekort van 7 miljoen euro overblijf.

Presentatie

Dat blijkt uit de financiële onderbouwing van Centrumplan Emmeloord die Noordoostpolder donderdag heeft gepresenteerd. De uitvoering komt hiermee weer een stap dichterbij. Emmeloord krijgt een 'compact' hart met minder winkels dan in het eerste plan, maar meer woningen. ,,Omdat we de centrumflats hebben toegevoegd'', legt wethouder Henk Suelmann uit. De Deel wordt groener en krijgt een horecapaviljoen, verder blijft het plein voor het grootste deel leeg. Dat is een hartstochtelijke wens van de bevolking, zo bleek uit het 'open planproces' waaruit het nieuwe plan is ontstaan.

Wrijving