Filmsterren ongedeerd na brand bij manege in Emmeloord: trainingen gaan door

Video Filmster­ren komen uit manege in Emmeloord: ‘Fantas­tisch om een paard terug te zien’

29 juli Een paard gezien in een Nederlandse film of tv-serie? Grote kans dat het dier in de manege van Ton Does in Emmeloord staat. Met zijn bedrijf leverde hij al paarden voor films als Kruimeltje, Baantjer en Whitestar. ,,Wat ze soms in het Oostblok doen, willen wij absoluut niet.”