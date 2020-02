Flat in Emmeloord even onbewoonbaar na storm: ‘Het dak hing bij mij voor het raam’

Mogelijk tbs voor man die in Emmeloord zijn buurman neersteekt

7 februari Nietsvermoedend stond een inwoner van Emmeloord in zijn garagebox zijn scooter schoon te maken, toen een buurman binnen kwam stormen, een mes in de hand en ‘met het schuim op de mond’. De klusser dacht dat zijn laatste uur had geslagen. Er volgde een schermutseling waarbij hij zwaar gewond raakte aan zijn duim en per ambulance is afgevoerd naar het ziekenhuis.