Flevolands bedrijf dreigt aardbeien-toevoer Engeland lam te leggen

Ens houdt liefhebbers van aardbeien in Engeland in zijn greep. Die moeten het volgend jaar misschien zonder hun zomerkoninkjes doen. Door een conflict tussen Flevoplant uit Ens en het Engelse S&A Produce stagneert mogelijk de aanvoer naar grote supermarkten als Tesco, de Albert Heijn van de andere kant van het Kanaal, en het historische Marks & Spencers.

De ruzie tussen de ondernemers kan ook gevolgen hebben voor de jaarlijkse 'aardbeien-met-slagroom-traditie' bij het tennistoernooi op Wimbledon. Het is een tweede tegenslag voor dit jaarlijkse gebruik, nadat vorig jaar bleek dat door brexit Oost-Europese plukkers Groot-Brittannië mogelijk niet meer in kunnen.

Miljoenen aardbeien

Het gaat bij deze ruzie om miljoenen aardbeien. Het Engelse S&A Produce weigert 80 procent van de aankoopprijs vooraf te voldoen aan het bedrijf in Ens. ,,We spelen geen bank voor Flevoplant'', stelde advocaat Pieter Steenbergen namens de Engelse eiser woensdag in een kort geding in Lelystad. De belangen in dit geding zijn groot: voor S&A dreigt een strop van 10,3 miljoen euro als het van Flevoplant niet de afgesproken 2,7 miljoen aardbeienplanten krijgt.

Licentie

Voor Flevoplant dreigt een strop van tonnen als de Engelsen de aardbeienplanten niet afneemt, reageerde algemeen directeur Klaas Niewold. Maar waarom komen beide partijen er dan niet uit, vroeg de voorzieningenrechter zich herhaaldelijk af. S&A neemt al drie jaar op rij grote hoeveelheden aardbeienplanten af van Flevoplant.

Het bedrijf uit Ens heeft de licentie om het ras Favori te kweken. S&A betaalt ervoor om de plantjes in Engeland in de volle grond te laten uitgroeien zodat ze exclusief verse aardbeien van dit ras aan supermarkten kan leveren. Vooraf betaalde ze 25 procent van de koopsom, de rest na levering van de plantjes. Nu wil Flevoplant 80 procent vooraf.

'Shotgun'

Het conflict is zo hoog opgelopen dat Flevoplant dreigt de stekjes aan andere partijen te verkopen als de Engelsen de nieuwe voorwaarden niet accepteert. ,,Dit is onderhandelen met een 'shotgun' tegen je hoofd'', verzuchtte advocaat Steenbergen.

De druk is groot want deze maand moeten de stekjes van de moederplanten geoogst worden. S&A had tot en met deze week om de nieuwe voorwaarden te accepteren. De hele levering moet naar schatting in 2019 ruim 4 miljoen kilo aan aardbeien opleveren voor onder meer de supermarktketen Tesco en de winkels van Marks & Spencers. Gaat de koop niet door dan komen die ketens zonder die aardbeien te zitten.

Andere kwekers

Volgens advocaat Alex Lever hoeven de Engelsen de nieuwe voorwaarden niet te accepteren. ,,Het staat ze vrij de plantjes van andere kwekers te kopen.'' Dat S&A plotseling met deze nieuwe voorwaarden geconfronteerd is, klopt niet: het was ze in november al bekend dat met het aantreden van Niewold als nieuwe directeur de voorwaarden zouden wijzigen.

Dat de Engelse partij claimt een contract te hebben voor de levering van de planten klopt evenmin. Elk jaar opnieuw werd een order geplaatst, aldus Lever. Ook na aandringen van de rechter om op de gang te onderhandelen kwamen de partijen er niet uit.