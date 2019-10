Flevolandse escape rooms bundelen krachten met challenge

Nicole de Leeuw van Emmelocked, de escape room in Emmeloord, spreekt namens de drie organisaties met enthousiasme over het plan, dat 23 november tot uitvoering moet komen: ,,We wilden graag iets bieden aan de echte diehards. Dit is wel een uitdaging, want nu moeten ze drie escape rooms uitspelen. We willen de deelnemers triggeren, er een toffe dag van maken. Het is ontstaan tijdens een brainstorming, het was eigenlijk een soort ingeving.’’

De bedoeling is dat de teams van vier tot zes personen drie escape rooms gaan bezoeken. Dit zijn kamers waarbij de deelnemers worden opgesloten en door middel van opdrachten en puzzels binnen een bepaalde tijd weer buiten moeten staan. Naast Emmelocked in Emmeloord gaat het om de uitdagende kamers bij The Illusionist in Zeewolde en Casino Mortale in Almere.

Supertof

De organisatie is nu op zoek naar zes deelnemende teams aan de challenge. De Leeuw: ,,We hebben zeker het idee dat er behoefte aan is. Het is supertof, we gaan ervoor. Het is weer eens wat anders, we gaan het gewoon proberen.’’ Aan de deelname is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag geen van de teamleden één van de drie kamers al gespeeld hebben in het verleden.

Voor de liefhebber van de escape room belooft het een complete dag, met alles erop en eraan te worden. Naast drie spellen wordt er gedacht aan eten en drinken. En de deelnemers zullen ook in de auto onderweg naar een andere plaats een uitdaging krijgen. Wie als team uiteindelijk als snelste uit de kamers komt, krijgt een beker: de EscapeFlevoCup.

Wisselbeker

Of de cup vaker wordt uitgereikt of als wisselbeker wordt ingezet is nog de vraag. ,,Dat ligt een beetje aan de animo. We hebben er ons als organisatie wel op ingesteld om het als een soort wisselbeker te zien’’, aldus De Leeuw.