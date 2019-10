Flevolandse gemeenten zetten eigen recruiter in voor jacht op personeel

Vijftig vacatures moest de gemeente Noordoostpolder dit jaar al invullen en dat is in zo'n tien gevallen nog steeds niet gelukt. Het leidt er volgens wethouder Hans Wijnants toe werk blijft liggen en aanzienlijke bedragen voor het uitvoeren van projecten moeten worden overgeheveld naar het volgend jaar. „We hebben niet de capaciteit om alle projecten uit te voeren”, waarschuwde Wijnants maandagavond, tijdens een vergadering van de raadscommissie voor Bestuur, Financiën en Economische Zaken.

De eis dat kandidaten voor een functie bij de gemeente in de Noordoostpolder moeten gaan wonen wordt allang niet meer gehandhaafd. „De kwaliteit is voor ons essentieel. Dat vinden we nog belangrijker dan dat iemand zo nodig uit de Noordoostpolder moet komen”, aldus de wethouder. „We willen graag de juiste man of vrouw op de juiste plek hebben.”

Urk

De recruiter zit ook een dag in de week op Urk. Die gemeente kampt nog met zo’n tien openstaande vacatures. Met name mensen op hbo-niveau zijn volgens De Vries moeilijk te krijgen. Net als mbo’ers in technische beroepen.

„Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, civiele techniek, juridische zaken en ict is het lastig”, zegt woordvoerder Eef de Vries. Heel ongemakkelijk, want Urk zit middenin de voorbereiding voor een nieuwe wijk met 1.700 woningen en een industriegebied bij de nog aan te leggen haven. Daarvoor moeten nu externen worden ingehuurd.

Achterin de rij

„Het is een landelijk probleem”, zegt De Vries. „Vooral jongeren willen hun eigen agenda bepalen en niet in dienst treden bij één opdrachtgever. Ze kiezen voor een eigen bureautje of zzp, voor meer regie. Bovendien is er een grote vraag in de markt en dan sta je als kleine gemeente achterin de rij, vanwege de salarisschalen. Bij Urk is ook een lastig punt dat we geen goede openbaar vervoer voorzieningen hebben.”

Dronten

De gemeente Dronten kon gisteren geen inzicht geven in de aantallen vacatures en de functies met de meeste tekorten. „We zien wel de problematiek van op de traditionele wijze werven van mensen. Bij vacatures die wat moeilijk in te vullen zijn, hebben wij kennelijk ook andere middelen nodig. Daarom hebben we een recruiter aangesteld.”