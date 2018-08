Flying Boules ontstijgt campingniveau in Emmeloord

update Steekpar­tij bij 'Polenhotel' in Marknesse: drie gewonden

21 augustus Een ruzie in een migrantenaccommodatie aan de Repelweg in Marknesse is in de nacht van zaterdag op zondag ontaard in een steekpartij. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens ooggetuigen gaat het om Bulgaren. Een van hen, een 39-jarige man, is aangemerkt als verdachte.