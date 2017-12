FNV: oud brood met kerst

Maar de stakingsbereidheid in Oost-Nederland is niet echt groot, zegt Van Beekum. ,,Het is al voor het eerst in de geschiedenis dat bakkers staken, maar in het oosten doen tot nu toe weinig bakkers mee.’’ Het werk is neergelegd bij een aantal vestigingen van Bakkersland, waaronder die in Emmeloord.

Actiebereidheid

De bakkers voeren actie voor meer loon (4,5 procent in twee jaar) en meer zeggenschap over hun werktijden. In november bereikten CNV en twee werkgeversorganisaties overeenstemming over een nieuwe cao met een loonsverhoging van 3,75 procent. Dat werd afgewezen door de FNV Voedingsindustrie. Het leidde op 14 december al tot een eerste staking. Omdat een beter bod is uitgebleven is het werk vrijdag opnieuw neergelegd bij een aantal bakkerijen in ons land. Op een FNV-bijeenkomst in Nieuwegein hebben de bakkers besloten hun acties voort te zetten, totdat er een nieuwe cao is met afspraken waarmee de FNV-leden kunnen leven.