FNV slaat alarm over omstandigheden in ‘Polenhotel’ Marknesse

video Echtpaar staat doodsang­sten uit tijdens overval op boerderij in Emmeloord: overval­lers dreigen pink af te knippen

7:26 Bij het uitladen van zijn busje krijgt agrariër Dieleman direct een pistool tegen zijn hoofd. Als zijn vrouw hem even later zoekt in de schuur, wordt een zak over haar hoofd getrokken. ,,Waar liggen de drugs?”, schreeuwen de drie overvallers. Ze dreigen vingers af te knippen en tenen kapot te slaan. Als na 2,5 uur blijkt dat tussen de aardappelen écht niets te halen is, verlaten ze het boerenerf bij Emmeloord.