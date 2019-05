Fractie CU-SGP bezorgd over gebruik lachgas in Noordoostpolder

Lokale omroep Noordoost­pol­der moet snel herstel­plan leveren

13 mei De in moeilijkheden verkerende lokale omroep Luister 527 in Noordoostpolder moet op korte termijn een herstelplan overleggen bij de gemeente. Pas als dat is gebeurd kan er worden gesproken over eventuele gemeentelijke financiële steun bij de inrichting van een goedkopere, energiezuiniger studio. Ook moet het nieuwe bestuur van de omroep snel komen met een jaarrekening over 2018 en kwartaalrapportages, zo is afgelopen vrijdag afgesproken in een gesprek met verantwoordelijk wethouder Wiemer Haagsma.