Fruitteler uit Luttelgeest vroeg uit de veren om gewassen te beschermen

Spanning

Fruittelers in Flevoland zitten de komende dagen in spanning. Er is namelijk nachtvorst voorspeld en dat zou schade kunnen opleveren aan hun gewassen. Hoewel het voor veel telers een jaarlijks terugkerende routine is, is er van een fijne nachtrust niet bepaald sprake. De boeren proberen de bloesem van hun gewassen te beschermen, want als de knoppen kapotvriezen, loopt de schade al snel in de tienduizenden euro’s.

Vroeg uit bed

Het bedrijf van Verhage teelt onder meer appels, peren, pruimen en kersen, in totaal 23 hectare aan fruit. Het is altijd een behoorlijke klus om alle gewassen te beschermen tegen de vorst. Verhage:,,Twee jaar geleden was er sprake van strenge vorst, toen kon je zelfs de bomen in het ijs zien staan. Dit jaar is dat niet zo, maar nemen we wel onze maatregelen om de gewassen te beschermen. De kans is groot dat we nog tot en met het weekend vroeg uit bed moeten. We houden de weerberichten en ons meetstation goed in de gaten.’’