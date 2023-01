Gasten die in iconische Poldertoren in Emmeloord willen slapen moeten nog even geduld hebben

Nachtje slapen in de Polderto­ren? Invulling voor icoon van Emmeloord stap dichterbij

Meerdere partijen hebben interesse in het huren van een ruimte in de Poldertoren in Emmeloord. Dat betekent dat er na jaren leegstand zicht komt op een nieuwe invulling van de voormalige watertoren. Zo is er onder meer een mogelijkheid dat er hotelkamers in de toren worden ingericht.

15 juni