Gedumpte hangbuikzwijntjes in Kuinderbos zijn spoorloos verdwenen: ‘Ze zijn sneller dan Nelli Cooman’

Inloop Bouwers­kamp in Emmeloord op zondag open, maar niet hele week

Inloop- en ontmoetingsplek Bouwerskamp in Emmeloord gaat voorlopig niet de hele week open. De gemeente Noordoostpolder wil eerst kijken of een extra openingsdag op zondag voor vooral psychisch kwetsbare personen een succes is en of er financieel meer kan. ,,Nu op zaterdag open gaan is erg onverstandig”, zegt wethouder Marian Uitdewilligen.

14 december