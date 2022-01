Gedumpte hangbuikzwijntjes opgespoord met warmtecamera en afgerichte hond: ‘Het was survival of the fittest’

VIDEO Gedumpte hangbuik­zwijn­tjes in Kuinderbos zijn spoorloos verdwenen: ‘Ze zijn sneller dan Nelli Cooman’

De gedumpte en moeilijk te vangen hangbuikzwijntjes houden mensen in het Kuinderbos bij Bant al dagenlang bezig. Er is een vangfuik gemaakt op de locatie waar een buurvrouw ze zaterdag voor het eerst zag, maar drie nog niet gevangen biggetjes lieten zich vandaag niet meer zien in het bos. ,,Ze zijn sneller dan Nelli Cooman.”

4 januari