Gedumpte hangbuikzwijntjes zijn boswachters in Kuinderbos weer te slim af, plan D moet uitkomst bieden

Datacen­trum in Zeewolde zorgt voor heftige discussie in raad Noordoost­pol­der: ‘Dit is zo populis­tisch’

De mogelijke komst van het datacentrum in Zeewolde laat de gemoederen in de gemeenteraad van Noordoostpolder hoog oplopen. Collegepartij Politieke Unie wil dat de raad haar ‘stellige afkeuring en treurnis’ uitspreekt over de komst van het datacentrum en handelswijze van provincie Flevoland, maar veel andere partijen zien dit niet zitten. ,,Dit is zo populistisch.”

14 december