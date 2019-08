Gedupeerde vrouwen: ‘Wij willen niet dat Topvalet Service hiermee wegkomt!’

De bizarre vakantiebelevenissen van Trees en haar dochter Margriet Vroomans kregen landelijke bekendheid na publicaties op Facebook en in de Stentor. Naast de schade en extra kilometers, staat de teller aan onbetaalde bekeuringen van die vakantieperiode inmiddels op drie. Vroomans: ,,Twee snelheidsovertredingen waren bekend. Maandag kwam daar een parkeerboete bij.’’

Tekst loopt door onder het Facebookbericht

Onderzoek

Margriet en Trees deden aangifte tegen het valetparkingbedrijf van joyriding en vernieling waarna Politie Noord-Holland meldde dat zij een onderzoek startten op 8 augustus. Nog geen week later werd dat stopgezet.

Op de vraag of er al meer bekend is en of er aanhoudingen waren verricht, meldde een woordvoerster woensdag per mail: ‘Er is geen sprake geweest van joyriding. Er wordt nu verder geen onderzoek gedaan. De aangeefster heeft dit verder geregeld met haar verzekering’.

Die reactie bevreemdde Vroomans in eerste instantie. ,,Misschien concludeert de politie dat de verzekering betaalt, omdat ik op Facebook een update plaatste?’’ Daarin schreef zij dat de verzekering bereidheid is om de schade te vergoeden. ,,Waarmee echter nog niets definitief is geregeld. Bovendien willen mijn moeder en ik niet dat ze hiermee wegkomen!’’

Aangiftes gebundeld

Jamy-Lee Roy, woordvoerder van de Politie Noord-Holland benadrukt in een reactie daarop dat daar nog helemaal geen sprake van hoeft te zijn. ,,Er zijn over deze bedrijven meer dan honderd aanmeldingen binnengekomen. We zijn die samen met de Koninklijke Marechaussee aan het bundelen en gaan bekijken hoe we deze bedrijven aanpakken.’’

Dat de politie een individueel geval niet apart behandelt, kan volgens haar te maken hebben met onvoldoende of de juiste aanwijzingen. ,,Zoals bij joyriding, waar je moet weten te achterhalen wie dat dan deed. Als dat niet helder is, wordt het lastig die aangifte om te zetten in vervolging. Maar door die aangiften te bundelen, kan dat mogelijk wel.”

Roy raadt daarom eventueel (nieuwe) gedupeerden aan om altijd aangifte te doen.

Stalken

Het draait bij die meldingen om valetparkingbedrijven TopParking BV en Topvalet Service BV. Via een voucher van Social Deal kwamen de moeder en dochter uit Emmeloord terecht bij het eerste bedrijf dat de voucher ‘doorschoof’ naar de tweede. Beide bedrijven zijn op papier eigendom van Afzalkhan Dhonre.

Deze man was woensdag niet bereikbaar, maar gaf eerder aan dat hij Topvalet had overgedragen aan een zakenpartner die niet wilde tekenen voor de overdracht, maar zich wel al begon uit te geven als eigenaar en op die wijze allerlei schade veroorzaakte. ,,Ook voor TopParking.’’ Dhonre gaf op verzoek een naam en telefoonnummer.

Dat nummer werd woensdag beantwoord door iemand die geen naam noemde en na een aantal vragen begon te dreigen met aangifte wegens stalken. ,,U moet mij niet lastig vallen. Op papier staat precies wie eigenaar is van TopParking en Topvalet. Dat ben ik dus niet.’’