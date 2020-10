Geeft de docent les vanuit huis? Ouders houden de klas in bedwang in Emmeloord

Update & video Grote schuur compleet verwoest na enorme brand bij manege in Emmeloord

28 september De enorme brand die woedt bij een manege aan de Sportlaan in Emmeloord, heeft de brandweer onder controle. Een grote schuur vol met hooi ging in vlammen op. De schuur is compleet vergaan met de brand. Bij de brand is op beperkte schaal asbest vrij gekomen. Ongevaarlijk voor de omgeving, stelt de brandweer.