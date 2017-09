Geen rantsoenering tijdens Appelplukdagen

De bijna twee jaar oude Bran Harink is nog te klein om zelf te plukken. Stoofpeertjes in de zak gooien lukt wel. Met rode wangen haast de kleine man zich om de peren van ouders Ulrike Sangers en Peter Harink aan te pakken. ,,Hij vindt het prachtig", ziet Ulrike Sangers. Ze zijn voor de Nationale Appelplukdagen vanuit Zwolle naar het bedrijf van Vink in Kraggenburg gereden. ,,Het is een dagje uit", vindt ze. ,,Zelf hebben we geen ruimte voor fruitbomen en nu kunnen we volop appelmoes en stoofpeertjes maken."

,,En je mag ze zelf uitzoeken", vult Peter Harink aan. ,,Verser dan dit krijg je het niet."

Fruitteler Cees Vink heeft ondertussen nauwelijks tijd om te praten. Het is razend druk. Er zijn activiteiten, medewerkers wijzen de weg en leggen uit hoe er geplukt moet worden. Vooral gezinnen met kinderen zijn op de dagen afgekomen. ,,Veel mensen komen ieder jaar", weet hij.

Opbrengst

Zaterdag is het regenachtig. Vink heeft het gevoel dat er net zoveel mensen als anders kwamen. ,,Ze bleven alleen korter." Op zondag ging zijn bedrijf om elf uur open. ,,Om kwart voor tien kwamen de eersten al. We waren de looproutes aan het omzetten en nieuwe standjes aan het plaatsen. Om half elf konden we ze niet meer houden."

Hij is niet ontevreden over zijn seizoen. Sommige Jonagoldrassen doen het door de voorjaarsvorst een stuk minder dan anders. ,,Maar de Elstar is er bijvoorbeeld goed doorgekomen en peren kunnen een stuk beter tegen de kou. Daar is de opbrengst prima." Hogere prijzen compenseren de kleinere oogst. ,,Onze bezoekers merken er verder niets van. Er is genoeg te plukken.''

Ook Susanne Bastiaans is met haar twee zoontjes, nichtje en moeder vanuit Marknesse op de dagen afgekomen. ,,We plukken ieder jaar. Het is leuk voor de kinderen. Ze krijgen op deze manier mee dat fruit niet zomaar in de winkel komt. Het is lekker buiten en het is gezellig.'' De rest van het weekeinde spendeert ze in de keuken. ,,Appelmoes en stoofpeertjes maken en een appeltaart bakken.''

Even verderop mikt Bran blij weer een appel in een zak. ,,Mooi toch. Maakt niet uit als ze gebutst zijn, we maken er appelmoes van."