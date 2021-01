Geen verruiming koopzondagen in Noordoostpolder in periode avondklok

‘Terrorkauw’ Jannes verhuist van Emmeloord naar Gouda: eigenaar bang voor mishande­ling

15:35 De beruchte kauw die inwoners van Emmeloord het leven zuur maakte, is maandag naar een vogelopvang in Gouda verhuisd. Hanneke van der Meer (23), die de kauw gewond in de natuur vond en heeft opgevoed, betreurt het vertrek. ,,Maar we zijn bang dat Jannes een keer gepakt, geslagen of zelfs gedood gaat worden door mensen die hem niet leuk vinden.”