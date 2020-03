Geldkistjes gestolen bij boeren in de Noordoostpolder

Kosten voor meer ruimte recreatie­ve zwemmers Bosbad in Emmeloord 8,5 miljoen: ‘Hard nodig’

26 maart De gemeenteraad van de Noordoostpolder hakt binnenkort de knoop door voor de toekomst van het Bosbad in Emmeloord. Is een opknapbeurt voor ongeveer 5,5 miljoen euro voldoende of komt er toch een grondige verbouwing van ruim 14 miljoen euro? ,,Een impuls hebben we keihard nodig”, zegt Marcel Jagersma, directeur van het Bosbad.