‘Gelukswinkel’ in Emmeloord viert verkoop lot één miljoen euro zonder de winnaar

De winnaar van de in Emmeloord gevallen één miljoen euro is bij de ‘gelukswinkel’ van eigenaar Wiebren Kuipers niet bekend. Toch vierde de winkel vrijdag een feestje. Met taart en gratis koffie en thee zijn mensen naar binnen gelokt om alvast een lot te kopen voor de oudejaarstrekking, want wie wil nou niet een grote geldprijs winnen?

Een vrouw met kinderwagen koopt een staatslot als kerstcadeautje bij de kassa. ,,Ik geef mijn miljoen weg”, vertelt ze met een glimlach. ,,Als ik zou winnen zou ik eerst op vakantie gaan en lekker gaan shoppen voor die kleine. Bij het winnen van een groot bedrag wil ik de helft hebben.”

Top-prijs verkoper

Het certificaat waarop staat dat hij officieel een ‘top-prijs verkoper’ van een winnend lot van de Staatsloterij is, staat vol trots op de toonbonk van Kuipers in zijn Primera-winkel in Emmeloord. ,,In het verleden heeft wel vaker iemand hier een ton gewonnen, maar niet zo’n grote prijs als één miljoen. Iedereen heeft het erover. Het geeft veel reuring en dat is altijd leuk.”

De winnaar heeft zich gemeld bij de Nederlandse Loterij, waar de Staatsloterij onder valt. ,,Maar wij weten nog niet wie heeft gewonnen”, zegt winkeleigenaar Kuipers. ,,Dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Dat is op zich wel jammer, maar diegene mag anoniem blijven natuurlijk.” Dat de winnaar van een prijs bij de Staatsloterij anoniem blijft is gebruikelijk, zegt een woordvoerder. ,,Iemand die een paar jaar terug in de krant stond na een grote prijs gewonnen te hebben, kreeg daarna veel verzoeken voor donaties.”

Douche verbouwen

Kuipers koopt elke maand een staatslot in zijn eigen winkel. ,,Elke maand doe ik ook mee. Als ik win zou ik eerst mijn douche verbouwen en daarna vloerverwarming nemen”, zegt Kuipers. Hij merkt niet dat er door de prijs opeens veel meer klanten in de winkel een lot willen kopen. ,,Op dit moment kunnen we nog niet erg merken dat er veel meer klanten zijn, dat moeten we nog even aan het einde van het jaar bekijken. Het is sowieso erg druk rond deze periode.”

Toch worden mensen door het gebak naar binnen getrokken. ,,Normaal koopt mijn man altijd loten aan het einde van het jaar. Bij de ingang kreeg ik echter gebak aangeboden en toen hoorden we dat hier een miljoen was gevallen, kunnen we net zo goed hier een lot kopen”, zegt een vrouw uit Creil met twee staatsloten in haar hand bij de kassa. ,,Mijn man heeft geluk en hoeft het niet meer te doen. Het winnen van een miljoen euro komt nu helemaal goed. Ik denk dat ik van het geld met familie op reis ga naar een ver land.”