Gemeente koopt kerk Luttelgeest om er appartementen in te bouwen

De Rooms-Katholieke kerk in Luttelgeest komt in handen van de gemeente, die een ombouw tot appartementencomplex mogelijk wil maken. Voor de aankoop van het gebouw en het maken van een bestemmingsplan stelde de gemeenteraad maandagavond 230.000 euro beschikbaar.

Bij de koop is een klein deel van de inventaris inbegrepen, zoals het orgel, lamparmaturen en het gordijn bij de doopkapel.

Bordeel

In het koopcontact wordt een uitdrukkelijk verbod opgenomen voor gebruik van de kerk of delen daarvan als bordeel, bar, dancing of ‘overige horecagelegenheid in de ruimste zin van het woord’. Ook geldt een verbod op gebruik ‘in de sfeer van druks-, seks-, gok- en wapenindustrie’.

Niet dat de gemeente Noordoostpolder een dergelijk gebruik overweegt. Het is de bedoeling dat de het kerkgebouw samen met de naastgelegen school De Klipper als ‘een mandje’ via onderhandse selectie aan te bieden aan projectontwikkelaars. Die moeten dan een plan maken voor woningbouw in deze strook van het dorp, waarbij het kerkgebouw behouden blijft. Het gebouw is een gemeentelijk monument en wordt gezien als beeldbepalend voor de omgeving van de Kerkstraat.

Wens

Met de aankoop van het kerkgebouw, dat al jaren te koop staat, gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van Dorpsbelang Luttelgeest. Dat vroeg de gemeente vorig jaar al de kerk te kopen nadat verschillende andere pogingen tot herbestemming op niets waren uitgelopen, maar dat ging niet omdat er toen net een optie op lag. Omdat het volgens de gemeente ‘voor de leefbaarheid van het dorp belangrijk is dat de katholieke kerk een invulling met woningen krijgt’ en de optie is vervallen gaat ze nu zelf tot aankoop over.

Kapittel