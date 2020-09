Gemeente Noordoostpolder sluit Kadoelerbrug af voor vrachtwagens vanwege zorgen verkeersveiligheid

Video Mannen klappen met busje op de A6 over de vangrail en vluchten gewond de struiken in

16 september Het verhaal rond een busje dat vanmorgen zorgde voor een file op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord, krijgt een vreemd staartje. Er bleken twee mannen in te hebben gezeten die na het eenzijdige ongeluk de snelweg zijn over gerend, waarna zij zich verstopten in struiken.