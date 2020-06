Gemeente Noordoostpolder verkoopt kavels in Marknesse, maar is zij wel de eigenaar? Kopers in grote onzekerheid

De hele zaak kwam aan het licht toen in november 2019 een notaris niet wilde meewerken aan het passeren van een ‘akte van levering’ van de grond. ,,Op dat moment werd voor ons als gemeente duidelijk dat er iets aan de hand was’’, zegt Wiemer Haagsma als verantwoordelijk wethouder in de gemeente Noordoostpolder. ,,De cruciale vraag is hoe het kan dat dit niet eerder aan het licht is gekomen. Dat verbaast mij. In de eerste verkoopfase van bouwkavels in het project Marknesse-Zuid zijn al ongeveer veertig kavels verkocht, daarbij ging het om grond uit dezelfde verkoop. De notarissen hebben die kavels allemaal laten passeren. Sinds het moment dat duidelijk was dat er iets aan hand was, is het niet meer mogelijk om een nieuwe optie op een kavel te nemen.’’