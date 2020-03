Gemeente Noordoostpolder ziet geen grote groepen meer op straat

,,Politie en handhavers monitoren voortdurend of er geen gekke situaties zijn en grote groepen mensen bij elkaar staan”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Noordoostpolder. ,,Afgelopen weekend zijn er geen grote groepen bij elkaar gezien. Beelden van veel mensen bij elkaar, zoals in de rest van het land is gebeurd, zagen we de afgelopen dagen niet.”

Sportvelden

Sander te Vaarwerk, wijkagent in Emmeloord, riep na een overlastmelding van vorige week in het centrum van Emmeloord van een groep met dertig personen, inwoners op om voldoende afstand te houden. ‘Volgens de experts is dit heel belangrijk, dus laten we dat nou maar ‘gewoon doen’. Dus tussen jou en de ander in ieder geval 1.5 meter. Voor degene die een ezelsbruggetje kunnen gebruiken....Het is ongeveer de lengte van een fiets.’