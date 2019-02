Gemeente wil grond kopen voor uitbreiding Emmelhage in Emmeloord

Omwonenden steken 9 miljoen in windpark voor de kust van Noordoost­pol­der

22 februari De belangstelling voor een participatie in het Windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. Uiteindelijk hebben 441 omwonenden in deze gemeente, in Urk en in Lemsterland voor ruim 9 miljoen euro ingeschreven, gemiddeld meer dan 20.000 euro per inschrijving. Dat is veel meer dan werd verwacht op basis van een onderzoek uit 2013. Het project is zelfs overtekend.