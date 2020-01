Gemeenteraad Noordoostpolder steunt plan voor betalen per zak of container

De vervuiler gaat betalen in de Noordoostpolder. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde maandagavond het plan voor een nieuwe koers van het afvalbeleid. Inwoners gaan per vuilniszak in de ondergrondse container of container aan de weg betalen.

De gemeente Noordoostpolder hoopt dat door het invoeren van een Recycle-tarief mensen die minder restafval weggooien beloond worden. Bij het nieuwe tarief is er een vastgesteld bedrag per huishouden en variabel tarief voor elke zak en container. Inwoners krijgen zo invloed op de hoogte van hun afvalstofheffing.

Alternatieve afvalsystemen

Omdat Politieke Unie, SP, ONS en een deel van de VVD-fractie tegen waren, was er een nipte meerderheid voor het voorstel. Partijen hadden vooral twijfels of alternatieve afvalsystemen goed onderzocht zijn en wat de gevolgen voor burgers zijn van de nieuwe koers. De bedoeling is dat het systeem in 2021 van start gaat.

In de Noordoostpolder moet het restafval in 2025 nog zestig kilogram per persoon zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad en wethouder Anjo Simonse spraken de ambitie uit om vanaf 2030 nog maximaal dertig kilo restafval per inwoner over te houden. De wethouder heeft ook toegezegd om het nieuwe tarief om de twee jaar te evalueren en kijken of een proef met gecombineerde afvalbakken op een openbare plaats succesvol is.