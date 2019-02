Gemeentesecretaris Noordoostpolder vertrekt

Roemeen pleegt grootste ‘zonnepane­len­dief­stal’ ooit: 180 panelen in Emmeloord

12 februari De diefstal van 180 zonnepanelen september vorig jaar in Emmeloord was mogelijk een van de grootste in zijn soort in ons land. Dinsdag stond in Lelystad een 24-jarige Roemeen terecht. Tegen hem is 5 maanden cel geëist.