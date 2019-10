Genootschap burgemeesters: snelle opstappen Bouman van Noordoostpolder is ‘uitzonderlijk’

De beroepsvereniging ziet wel vaker dat burgemeesters opstappen. Soms omdat politieke of maatschappelijke druk ze geen keus laat, zoals in het geval van de Pauline Krikke van Den Haag. Maar een ‘eerste burger’ die binnen een jaar zelf besluit op stappen omdat er geen match is met zijn bestuurlijke omgeving: dat is toch wel uitzonderlijk.

En natuurlijk kan dat gebeuren, zegt Hilde Westra, directeur van het genootschap. Dat kan ook in een ‘gewone’ werkomgeving gebeuren. ,,En je komt er pas achter als je ergens zit.’’

Donderslag

Bouman maakte zijn vertrek wereldkundig in een video die opgenomen is op Schokland: het eiland dat in de 19e eeuw werd ontruimd omdat de Zuiderzee het leek op te slokken. Bouman laat weten dat hij de ambtsketen aflegt omdat het tussen hem en zijn ‘directe werkomgeving’ niet botert. Of in elk geval: hij kan daardoor zijn gemeente niet besturen zoals hij het wel. De beslissing kwam voor raadsleden als een donderslag bij heldere hemel.

Het genootschap houdt geen harde cijfers bij over vertrekkende burgemeesters. Het komt regelmatig voor, maar de redenen laten zich onderling vaak lastig vergelijken, weet directeur Westra. Geval van appels met peren. ,,En vaak is het ook niet één incident, maar een combinatie van factoren dat iemand beweegt om zo’n beslissing te nemen.’’

Fruitmand

Ze weet ook niet wat de druppel was die de emmer van Bouman deed overlopen. ,,Er is wel contact vanuit het genootschap. Nee, we sturen geen kaartje. Nee, ook geen fruitmand, dat is wel heel erg uit de oude doos. Maar is wel collegiaal contact.’’

De 8 bestuursleden van het genootschap hebben elk een eigen gebied waar ze contact houden met hun collega’s. Voor de regio waar Noordoostpolder onder valt is dat bestuurslid Ina Adema, burgemeester van Lelystad. Westra: ,,Het is fijn in dit soort situaties als er een luisterend oor is van een collega, je staat vaak snel alleen.’’ Eigenlijk weet alleen een burgemeester hoe eenzaam, mooi, maar ook heftig het ambt kan zijn, wil Westra maar zeggen.