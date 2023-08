Ella en Bianca Krijgsman hebben 180 soorten fuchsia's: ‘We zoeken nog drie soorten die veredeld zijn in Creil’

De fuchsia is voor veel mensen een gewone plant die ze kennen uit het tuincentrum. Ook is de plant wereldberoemd in Nederland door het liedje ‘Wilt u een stekkie van fuchsia’ uit Ja zuster, nee zuster. Voor Ella en Bianca Krijgsman uit Tollebeek is het veel meer dan dat. ,,We worden hier enorm vrolijk van.” Ze besteden vele uren per week aan hun uit de hand gelopen hobby.