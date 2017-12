Gestolen auto terug, bestuurder uit Harderwijk aangehouden

Een 41-jarige man uit Harderwijk is vanmorgen aangehouden op de A6 ter hoogte van de afslag Hannie Schaftweg in Emmeloord. Hij reed in een gestolen auto. Dankzij de automatische kentekencontrole kreeg de politie dat in de gaten. De auto is in beslag genomen.