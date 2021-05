Gevonden hondenpootjes in Emmeloord waarschijnlijk afgehakt met mechanisch apparaat

ONDERZOEKDe afgehakte hondenpootjes die begin mei werden gevonden in Emmeloord zijn zeer waarschijnlijk verwijderd met een mechanisch apparaat. Dat concludeert een dierenpatholoog na uitvoerig onderzoek. Ook sluit de patholoog nu uit dat de hond nog in leven was op het moment dat de pootjes werden verwijderd. Iets dat een Emmeloordse dierenarts nog wel dacht.

De lugubere vondst werd gedaan op een grasveldje in de buurt van de Schoenerstraat in Emmeloord door voorbijgangers. Ingeschakelde agenten brachten de lichaamsdelen naar een dierenarts in Emmeloord, die concludeerde dat de poten vermoedelijk verwijderd zijn op het moment dat de hond nog leefde.

Het was het gesprek van de dag in Emmeloord. Inwoners reageerden geschokt op het nieuws. Een vrouw loofde zelfs 1000 euro voor de gouden tip naar de dader. De Koninklijke Hondenbescherming verhoogde dat bedrag uiteindelijk met nog eens 1000 euro en de Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren looft 5000 euro uit.

Hond was niet in leven

Door wat voor mechanisch apparaat de hondenpootjes zijn verwijderd, is volgens de politie niet duidelijk geworden uit het onderzoek. ,,We hebben de patholoog gevraagd wat het geweest kan zijn”, vertelt politiewoordvoerder Ellen de Heer. ,,Als voorbeeld werd een scheepsschroef genoemd, maar we kunnen dit niet met zekerheid zeggen.” Evenmin is bekend wie de pootjes heeft verwijderd en met welk motief.

Wel sluit de dierenpatholoog uit dat de hond nog in leven was op het moment dat de pootjes werden verwijderd. Iets dat de dierenarts in Emmeloord nog wel dacht toen hij de lichaamsdelen van het dier onderzocht.

Heeft de zaak daarom nu minder prioriteit bij de politie? ,,Het is een lugubere zaak en we willen het graag oplossen”, zegt woordvoerder De Heer. ,,We weten niet hoe alles heeft plaatsgevonden en hoe de hond is komen te overlijden. Dierenleed kunnen we niet uitsluiten en daarom gaat het onderzoek verder. We hebben nog veel vragen.”

Het ras, geslacht en de leeftijd van de hond zijn niet meer vast te stellen. Wel is bekend dat het om een middelgrote hond gaat met een zwart en rood/bruine vacht, die ongeveer tien tot vijftien kilo zwaar moet zijn geweest.

Naarstig op zoek

De politie was al eerder een groot buurtonderzoek gestart en vraagt nu aan mensen of ze een hond met deze kleur en formaat herkennen. Ook roept de politie mensen op om het te melden als zij iets opvallends gezien hebben bij het betreffende grasveldje bij de Schoenerstraat.

,,We hebben een aantal tips gekregen, maar we zijn daar niet veel verder mee gekomen. Ook een zoektocht ter plaats leverde weinig op. We hebben op dit moment weinig aanknopingspunten”, zegt De Heer. ,,We hopen dat het publiek ons verder kan helpen en dat het uitgeloofde tipgeld helpt.”

Buurtbewoners reageerden twee weken terug geschokt op de vondst:

