Gewonde bij woningoverval in Emmeloord

In de woning waren op het moment van de overval meerdere personen aanwezig. Daarvan is er een gewond geraakt. ,,Daarvoor hebben we een ambulance opgeroepen, maar de verwondingen waren niet van ernstige aard”. In verband met het onderzoek wil en kan de woordvoerder nu nog niet meer zeggen. Zo is niet bekend of er bij de overval gebruik is gemaakt van een wapen en of er sprake was van een buit.