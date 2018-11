Gewonden door frontale botsing in Nagele

Een automobilist werd in een ambulance gedragen en naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurster van de andere auto werd ter plaatse nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, dat door Nagele een omleidingsroute moet kiezen. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en moeten worden afgesleept. De politie stelt later deze dag een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk, maar meldt dat het er op lijkt dat een van de twee auto's door onduidelijke oorzaak op de verkeerde weghelft is beland.