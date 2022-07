‘Gezellig de zomer door’ in de Noordoostpolder met workshops en gesprekken

Een aantal jaar geleden bleek tijdens een rondetafelgesprek dat er behoefte was aan activiteiten en gezelschap in de zomerperiode. Tijdens de zomervakantie ligt veel stil en zijn familie en vrienden vaak op vakantie.

De samenwerkende organisaties hopen tijdens deze periode te voorzien in de behoefte aan ontmoeting en gezelschap. Het volledige overzicht is te vinden op deze website. Bij sommige activiteiten is aanmelden nodig, bij anderen is er vrije inloop.

Workshop

De workshop fotografie van Pim van der Made in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder is op woensdag 20 juli, van 10.00 tot 11.30 uur. Deelnemers leren hoe je professionele foto’s maakt met een smartphone, iPad of tablet. Na de instructie gaan de fotografen zelf aan de slag en leren ze hoe de foto’s bewerkt moeten worden.

Deelname is gratis, maar het aantal plekken is beperkt. Opgeven kan via de website flevomeerbibliotheek.nl of bij de servicebalie in de bibliotheek van Emmeloord. ‘Vergeet niet je smartphone, iPad of tablet volledig opgeladen mee te nemen’, zo luidt de oproep van de organisatie.